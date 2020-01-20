Сеул, , 12:33 — REGNUM Южнокорейский автопроизводитель Hyundai может оснастить Santa Cruz трехлитровым дизельным агрегатом. Об этом сообщается на портале CarSales.

В линейке двигателей первого в истории марки Hyundai пикапа Santa Cruz может появиться трехлитровый шестицилиндровый дизельный мотор мощностью 278 «лошадей» и 588 Нм крутящего момента.

Данный вывод можно сделать из того, что бренд планирует ставить на коммерческие автомобили новый дизельный двигатель. Об этом заявил начальник отдела исследований и разработок Hyundai Альберт Бирманн. Он отметил, что для нового двигателя найдется множество применений, а существовать этот мотор будет довольно долгое время.

Santa Cruz построен на рамной платформе, а это подразумевает наличие большого крутящего момента. Установленный на автомобиль с такой платформой движок должен быть способен его тянуть. С этим вполне может справиться новый мотор.

Напомним, в течение трех лет автокомпания Hyundai Mobis планирует потратить 9 трлн вон (около 7,78 млрд долларов) на расширение бизнеса и разработку новых технологий.

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