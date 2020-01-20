Вашингтон, , 12:24 — REGNUM Американское аэрокосмическое агентство NASA не отказывается от мест на российских кораблях «Союз», заявил директор NASA Джим Брайденстайн.

«Даже при той уверенности в нашей команде, которую мы испытываем, я думаю, что будет неразумно пойти таким путем (отказа от российских «Союзов»)», — сказал на пресс-конференции Брайденстайн, отвечая на соответствующий вопрос.

Он добавил, что необходимо наращивать спектр имеющихся у США возможностей и обеспечивать дальнейшее американское присутствие на Международной космической станции (МКС).

Как сообщало ИА REGNUM, NASA прекратило использование американских шаттлов для доставки астронавтов к МКС в 2011 году. В настоящее время все пилотируемые полёты к орбитальной станции осуществляются на кораблях серии «Союз МС». Каждое посадочное место на российских кораблях обходится NASA примерно в $86 млн.

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