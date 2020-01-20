Вашингтон, , 12:12 — REGNUM Тюнеры создали Jeep Wrangler с шестью колесами в духе немецкого шестиколесного Mercedes-Benz G63 AMG 6×6. Видео с рестайлинговым автомобилем разместил на своем канале YouTube автоблогер Даг Демуро.

Однако стоит отметить, что третья ось не подключена к ведущему валу. Кроме дополнительных колёс авто имеет увеличенный клиренс, большие вездеходные шины и каркас безопасности. Тем не менее, каркас не сможет защитить автомобиль в случае опрокидывания, так как средняя точка крепления находится на колёсной арке.

Новинка, вероятно, станет конкурентом модели G63 6×6. Ожидается, что шестиколёсный внедорожник будет доступен для покупки.

Напомним, в 2020 году итало-американская компания Fiat Chrysler Automobiles намерена вывести на авторынок России три новые модели Jeep: модернизированные Wrangler и Compass, а также пикап Gladiator.

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