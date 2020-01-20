Берлин, , 11:32 — REGNUM Немецкая автокомпания BMW на женевском автосалоне проведет премьеру предсерийной вариации i4. Об этом сообщается на сайте BMW Blog.

По имеющейся информации, прототип будет идентичен серийному автомобилю. На данный момент известно, что модель будет выполнена в спортивном дизайне.

В движение BMW i4 будет приводить электромотор производительностью 523 л. с. С 0 до 100 км/ч электрокар набирает приблизительно за 4 с. При этом максимальная скорость модели составляет 200 км/ч. Запас хода авто равен 600 км. Этого показателя удалось достичь за счёт аккумулятора на 80 кВт-ч, масса которого — 550 кг.

Время зарядки батареи до 80% будет составлять 35 минут. Причём для обеспечения запаса хода на 100 км машину надо будет заряжать 6 минут.

Напомним, в прошлом году российские дилеры компании BMW реализовали 41 520 автомобилей, что на 17% больше результата 2018 года.

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