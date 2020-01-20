Вашингтон, , 11:16 — REGNUM Американская компания Hyperion Motors собирается представить в Нью-Йорке суперкар, работающий на возобновляемом источнике энергии. Тизер с изображением новинки размещён на сайте FuelCellsWorks.

Тизер новинки компании Hyperion Motors FuelCellsWorks

В движение машину будет приводить водородная силовая установка. Запас хода авто будет равен 400 милям (около 644 км), а заправляться машина будет за три минуты.

Над суперкаром совместно с Hyperion работают специалисты из NASA. Это объединение соответствует концепции новинки: использование космических технологий на обычных дорогах.

Пока это вся информация о новом суперкаре. Все подробности о модели обнародуют на официальной премьере.

Напомним, британский аукционный дом Bonhams продал первый серийный родстер Dodge Viper RT/10 1992 года выпуска, который принадлежал бывшему председателю правления корпорации Chrysler Ли Якокке.

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