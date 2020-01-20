Москва, , 10:40 — REGNUM Россия начнёт поставки зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь-С1» в Сербию в ближайший месяц. Об этом сообщил ТАСС источник в оборонно-промышленном комплексе.

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«Конец февраля в соответствии с условиями контракта», — уточнил собеседник.

Также известно, что реализация контракта завершится в 2020 году.

Как сообщало ИА REGNUM, о контракте с российской стороной на поставку новых зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь-С» президент Сербии Александр Вучич объявил в октябре 2019 года. Известно, что «Панцирь-С» станет частью вооружения армии Сербии.

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Как ранее заявлял глава «Рособоронэкспорта» Александр Михеев, производство комплексов ПВО осуществляется в соответствии с заключённым контрактом, срывов сроков нет.

Напомним, ЗРПК «Панцирь-С1» предназначен для ближнего прикрытия гражданских и военных объектов от всех современных и перспективных средств воздушного нападения в любой обстановке днем и ночью.

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