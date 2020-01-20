Токио, , 10:54 — REGNUM Публичная премьера нового кроссовера Toyota TJ Cruiser состоится в мае 2020 года. Об этом сообщается на сайте «Автоновости дня».

Название автомобиля расшифровывается как Toolbox Joy (Toolbox переводится как «ящик для инструментов, а Joy — «радость»).

Построена новинка на платформе TNGA. Длина машины составляет 4 300 мм, а колесная база равна 2 750 мм.

У четырехместной новинки имеются удобные сдвижные двери для пассажиров второго ряда. Для перевозки длинных грузов задние кресла можно сложить. Таким образом, в машине можно перевозить грузы длиной более трех метров.

Если характеристики новинки будут такими же, как и у концепта, то в качестве агрегата авто получит гибридный двигатель на базе атмосферного двигателя внутреннего сгорания объёмом 2 л и электромотора, работающих с передним или полным приводом.

Напомним, по данным Ассоциации европейского бизнеса, в 2019 году дилеры японской компании Toyota продали в РФ 103 597 автомобилей — это на 5% меньше уровня 2018 года. Таким образом, по итогам прошедшего года Toyota занял шестое место по продажам автомобилей среди всех автопроизводителей в России.

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