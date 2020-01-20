Вашингтон, , 10:12 — REGNUM Дизайнер из Spatial Computing Грег Мэдисон воссоздал свою квартиру в виртуальной реальности. Об этом 19 января сообщило игровое издание Kotaku.

Мэдисон потратил более 22 часов на то, чтобы перенести все объекты из своего жилища в VR. Дизайнер описал ощущение от прогулки по виртуальной квартире как «удивительное».

Квартира Мэдисона была воссоздана при помощи программы SketchUp. Теперь мужчина планирует заняться другими проектами, использующими реальное пространство в VR-приложениях.

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