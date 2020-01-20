Сеул, , 09:41 — REGNUM В сети появились фото интерьера и экстерьера рестайлингового Hyundai i30. Снимки размещены на сайте Carscoops.

Обновлённый Hyundai i30 Carscoops

На шпионских фото видно, что в салоне рестайлингового Hyundai i30 имеется новый информационно-развлекательный комплекс с большим дисплеем. Несмотря на то, что салон авто имеет частичное прикрытие из маскировочной плёнки, видно, что общий стиль модели не изменился.

Ожидается, что новинка будет оснащена новой системой безопасности BlueLink.

Что же касается внешности i30, то она также имеет камуфляж. Тем не менее, специалисты издания предполагают, что обновлённый автомобиль укомплектуют иными бамперами, немного переделанной оптикой и модернизированной радиаторной решёткой.

Вполне возможно, что рестайлинговый Hyundai i30 оснастят новой гибридной установкой от Kia XCeed и Ceed Sportswagon. Она включает в себя мотор объёмом 1,6 л и электродвигатель. Общая производительность агрегата равна 139 л. с. Запас хода автомобиля на электротяге равен 60 км.

Ранее на выставке электроники Consumer Electronics Show 2020 в Лас-Вегасе автопроизводитель Hyundai совместно с компанией Uber провели премьеру концепта летающего автомобиля. Аэромобиль имеет систему вертикального взлёта и посадки. Новинка будет оснащена электрическими моторами, позволяющими развивать скорость до 320 км/ч.

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