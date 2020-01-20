Москва, , 08:37 — REGNUM Страны, которые задолжали России за ранее осуществлённые поставки вооружения и военной техники, начали выплачивать деньги. По итогам 2018 года страны-импортёры российского оружия, по неофициальным данным, не выплатили РФ порядка $3 млрд.

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Как пояснил источник РИА Новости в области военно-технического сотрудничества, задолженности возникли из-за перевода платежей в американской валюте.

«У нас были проблемы с перечислениями валюты за поставку техники в прошлые годы», — пояснил собеседник.

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Он отметил, что на сегодня налажена система проводки платежей, Россия и её партнёры постепенно переходят на расчет в национальных валютах и отказываются от долларов. В частности вместо этой валюты страны начали использовать расчёты в евро.

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Как сообщало ИА REGNUM, только Индия, начиная с 2018 года, заказала у России военную технику и вооружение на сумму $14,5 млрд. При этом Москва и Нью-Дели договорились об отказе от доллара. Расчёты по оружейным сделкам между Россией и Индией будут происходить в рублях и рупиях. Таким образом страны рассчитывают избежать рисков, связанных с американскими санкциями.

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