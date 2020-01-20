Москва, , 08:08 — REGNUM Британская автокомпания Rolls-Royce официально представила в РФ специальную версию своего первого кроссовера Cullinan под названием Black Badge. Об этом сообщили в пресс-службе марки.

«Cullinan Black Badge объединяет безупречную родословную Cullinan, самого роскошного в мире SUV, и смелый характер Black Badge», — сказал гендиректор Rolls-Royce Motor Cars Торстен Мюллер-Отвос на премьере новинки.

Cullinan Black Badge отличается большим количеством чёрного декора. В чёрный цвет окрашен не только кузов, но и фирменная статуэтка «Дух экстаза», а также эмблема марки. Также из чёрного хрома изготовлены обрамления решётки радиатора, трубы выхлопной системы и некоторые остальные детали.

«Обуто» авто в колесный диски на 22 дюйма с оригинальным дизайном и красными тормозными суппортами.

Напомним, в конце 2019 года британский автопроизводитель Rolls-Royce в сотрудничестве с правительством Великобритании, производителем электрических двигателей YASA и стартапом Electroflight создали прототип самолета с электродвигателями ACCEL. Этот самолёт может развивать скорость до 480 км/час. Он станет самым быстрым из полностью электрических воздушных судов.

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