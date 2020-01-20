Москва, , 05:35 — REGNUM Чтобы к 2030 году «Роскосмосу» развернуть орбитальную группировку «Сфера» из 600 спутников потребуется 148 ракет общей стоимостью 300 млрд рублей. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным госкорпорации, за десять лет для вывода на орбиту 600 спутников потребуется 88 средних ракет «Союз-2.1б», 36 лёгких ракет «Ангара-1.2» и 24 тяжёлых ракеты «Ангара-А5».

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