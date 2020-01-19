ш. Флорида, 19 января 2020, 19:01 — REGNUM Корабль Crew Dragon стартовал во Флориде на ракете-носителе Falcon 9 для испытания системы эвакуации экипажа. Видео 19 января опубликовано на официальной странице SpaceX в социальной сети Twitter.
Кадры, на которых запечатлён пуск космического корабля, подкрепляет запись: «Взлет!». В компании отмечают, что тестовый запуск Crew Dragon без астронавтов на борту необходим для отладки систем корабля при запуске и во время полета.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее американская компания SpaceX дважды отложила запуск ракеты-носителя Falcon 9 из-за неблагоприятных погодных условий в зоне космодрома.
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