Дамаск, , 18:40 — REGNUM Российские военные инженеры продемонстрировали работу уникальных робототехнических комплексов «Сфера» и «Скоробей» в Сирии. Видео размещено на канале ТРК «Звезда» видеохостинга YouTube.

На кадрах продемонстрированы возможности комплексов по исследованию заминированных участков в сирийских боевых условиях.

Так, комплекс «Сфера» сконструирован в виде шара, оснащенного четырьмя видеокамерами со светодиодной подсветкой, микрофоном и передатчиком информации.

Робототехнический комплекс на колесной базе с дистанционным управлением «Скарабей» оснащен камерой, микрофоном и тепловизором, которые собирают необходимую информацию и передают ее оператору.

«Сфера» проводит доразведку тоннелей, колодцев, «Скарабей» — глубоких и темных тоннелей.

Как сообщало ИА REGNUM, новейшие робототехнические комплексы отечественной разработки — «Сфера», «Скарабей» и прошедший модернизацию «Уран-6» сотрудники Международного противоминного центра ВС РФ России применяли также при разминировании Пальмиры (Сирия).

Читайте ранее в этом сюжете: Российские саперы в Сирии применяют новейшую робототехнику