Вашингтон, , 16:14 — REGNUM Массовые сбои в работе мессенджера WhatsApp 19 января зафиксировал портал мониторинга интернет-сервисов Downdetector.

По данным портала, на сбои в работе мессенджера жалуются жители России, Франции, Испании, Бразилии и других стран. Наибольшее количество жалоб зарегистрировано в Нидерландах, Германии и Объединённых Арабских Эмиратах.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 30 октября 2019 года на массовые сбои в работе приложений пожаловались пользователи социальных сетей Instagram и Facebook, а также мессенджеров Facebook Messenger и WhatsApp.

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