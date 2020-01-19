Вашингтон, , 16:13 — REGNUM Компания Dynetics представила результаты лётных испытаний беспилотного летательного аппарата X-61A военного назначения. Отчёт опубликован на сайте компании.

Dynetics разрабатывает беспилотник X-61A в рамках программы Gremlins управления перспективных исследовательских проектов министерства обороны США. Планируется, что эти малогабаритные беспилотники будут запускаться с борта военных самолётов для проведения разведки местности, а также для поражения целей.

Компания опубликовала видео испытательного полёта, проведенного в ноябре 2019 года. Беспилотник X-61A был запущен с военно-транспортного самолёта Lockheed C-130 Hercules. В ходе этого испытания была проверена система управления беспилотником и парашютная система посадки.

«Эти лётные испытания показали успешность всех работ по проектированию, анализу и наземным испытаниям, которые мы провели за последние два с половиной года… Наша команда проделала великолепную работу, чтобы провести первый полет этого уникального самолёта за такой короткий промежуток времени», — отметил главный инженер проекта Брендон Хиллер.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в апреле 2017 года был представлен прототип летательного аппарата Small Unmanned Aircraft System, также разрабатываемого в рамках программы Gremlins.