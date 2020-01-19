Вашингтон, , 13:59 — REGNUM В бета-версии операционной системы iOS 13.3.1 появилась функция отключения чипа сверхширокополосной связи, позволяющая отслеживать местоположение устройства. Об этом сообщает Mashable.

Чипы сверхширокополосной связи используются в смартфонах Apple iPhone 11, которые поступили в продажу в сентябре 2019 года. Вскоре после выхода этих устройств специалисты обнаружили, что эти датчики продолжают передавать данные о геолокации устройства даже после отключения службы отслеживания местоположения.

Журналист Брэндон Буч, участвующий в программе мобильной тестирования операционной системы iOS, обнаружил, что в последней бета-версии iOS 13.3.1 появилась функция отключения этих датчиков. Ожидается, что эта функция вскоре появится и в стабильной версии операционной системы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в январе компания Apple приобрела стартап Xnor. ai, специализирующийся на технологиях искусственного интеллекта. Предполагается, что разработки Xnor. ai будут использоваться специалистами Apple для создания программного обеспечения для смартфонов iPhone.

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