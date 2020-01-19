Тегеран, , 12:47 — REGNUM Новые иранские орбитальные спутники прошли предпусковые испытания и готовы к запуску, заявил министр связи Ирана Мохаммад Джавад Азари Джахроми. Об этом сообщает The New York Times.

Два новых спутника относятся к серии Zafar. 90-килограммовые аппараты оснащены четырьмя камерами высокого разрешения и предназначены для дистанционного мониторинга Земли. Данные с этих спутников будут использоваться в сельском хозяйстве, а также для контроля стихийных бедствий. Точные сроки планируемого запуска не называются.

Напомним, космические запуски Ирана проводятся с полигона «Семнам», при котором расположен космический центр им. Имама Хомейни. Для запусков используются ракеты-носители семейства «Сафир». В 2009 году Иран впервые самостоятельно вывел на околоземную орбиту спутник «Омид» с помощью ракеты-носителя «Сафир-2».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в январе 2019 года Иран запустил спутник, однако космический аппарат не удалось вывести на рабочую орбиту.

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