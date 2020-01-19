Лондон, , 11:49 — REGNUM Китайская компания Huawei представила планы по инвестированию $26 млн в разработку мобильных приложений на конференции для разработчиков в Лондоне. Об этом сообщает ZDNet.

Компания Huawei провела первую в Великобритании конференцию разработчиков мобильных приложений для платформы Huawei Mobile Services (HMS). Huawei рассчитывает, что в будущем платформа HMS станет альтернативой магазину приложений Google Play Store от Google.

Для этого Huawei будет стимулировать разработчиков мобильных приложений во всём мире. Управляющий директор Huawei UK Ансон Чжан рассказал, что команды разработчиков, которые загрузят свои приложения на платформу HMS в ближайший месяц, получат вознаграждения общей суммой $26 млн.

«Мы объявили о нашем инвестиционном плане в 20 миллионов фунтов стерлингов ($26 млн), чтобы стимулировать наших партнеров, которые помогут создать выдающуюся экосистему», — подчеркнул Чжан.

Также на конференции были представлены новые программные инструменты для разработки мобильных приложений, охватывающие такие функции, как отслеживание местоположения, обработка текстов и биометрических данных.

Напомним, компания Huawei активизировала разработку собственной инфраструктуры мобильных приложений во второй половине 2019 года. Это решение было принято после того, как правительство США ограничило сотрудничество американских компаний с Huawei. В частности, запрет коснулся компании Google, которая приложения которой прежде использовались в смартфонах Huawei.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в январе компания Huawei заключила соглашение с оператором навигационных систем TomTom. Благодаря этому соглашению Huawei сможет использовать разработки навигационные системы и программные разработки голландской компании для создания собственных мобильных приложений.

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