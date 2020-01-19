Вашингтон, , 11:01 — REGNUM Компания Microsoft выпустила предупреждение о выявленной уязвимости механизма обработки скриптов в браузере Internet Explorer. Сообщение опубликовано на сайте компании.

В Microsoft заявили, что обнаруженная угроза относится к уязвимости нулевого дня, то есть уже есть примеры её использования злоумышленниками, однако пока не разработаны защитные механизмы. Выявленная проблема механизма обработки скриптов может повредить память таким образом, что злоумышленник получит доступ к устройству с правами текущего пользователя.

Специалисты компании работают над исправлением этой уязвимости, она будет устранена в ходе одного из очередных обновлений безопасности.

Издание ZDNet отмечает, что некоторые обнаруженные случай использования этой уязвимости браузера Internet Explorer являются частью более крупной хакерской кампании, которая также включает атаки на пользователей браузера Firefox от компании Mozilla.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 10 января 2020 года агентство по кибербезопасности и безопасности инфраструктуры США призвало пользователей браузера Firefox обновить его из-за обнаруженной уязвимости, которая использовалась злоумышленниками.

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