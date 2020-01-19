Пекин, , 10:46 — REGNUM Китайская компания Country Garden Holdings начнёт массовое производство строительных роботов в 2021 году, заявил президент компании Бин Мо. Об этом сообщает Reuters.

Президент Country Garden рассказал, что робототехнические системы будут использоваться при строительстве и ремонте. В компании надеются, что внедрение робототехники позволит не только сократить расходы, но и повысить безопасность сотрудников.

Country Garden запустила программу развития строительной робототехники в 2018 году. С этого времени она ежегодно инвестирует коло 16 млрд юаней ($2,33 млрд) в проектирование и производство роботов.

Отмечается, что эти робототехнические системы будут использоваться не только в строительстве, но и в сельском хозяйстве. Бин Мо добавил, что в будущем Country Garden планирует построить несколько ферм, все работы на которых будут выполняться роботами.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в августе 2019 года компания Country Garden вошла в список десяти крупнейших частных предприятий Китая, составленный Всекитайской федерацией промышленности и коммерции.