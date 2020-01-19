Вашингтон, , 09:57 — REGNUM В электромобиле M-Byte будут использоваться более совершенные технологии, чем у одного из лидеров отрасли — компании Tesla, заявил генеральный директор Byton Даниэль Кирхерт в интервью Business Insider.

Китайская компания Byton была основана в 2017 году. Летом 2020 года компания планирует выпустить свой первый электромобиль — внедорожник M-Byte.

Генеральный директор Byton рассказал, что компания сделает ставку на технологичность выпускаемых электромобилей. Он отметил, что M-Byte станет не просто транспортным средством, а «умным устройством на колёсах».

Электромобиль будет иметь функции управления голосом и жестами, а также получит 48-дюймовый экран, который расположится на месте приборной панели. Кирхерт отметил, что это решение, а также размещение сенсорной панели на руле будет впервые использовано при производстве электромобиля.

«Я думаю, что это фундаментальное изменение», — подчеркнул генеральный директор Byton.

Он добавил, что ставка на технологичность помогла добиться успеха американскому производителю электромобилей — компании Tesla. Однако Byton намеревается превзойти Tesla по уровню технологичности.

«Мы попытались продвинуться хотя бы на один или два шага дальше», — заявил Кирхерт.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в январе 2020 года компания Byton представила свой первый серийный электромобиль M-Byte на выставке электроники CES 2020 в Лас-Вегасе.

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