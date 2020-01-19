Москва, , 09:30 — REGNUM Полёт российского пилотируемого космического корабля «Союз МС-16» к Международной космической станции, запланированный на апрель 2020 года, продлится шесть часов, заявил представитель Роскосмоса РИА Новости.

Ранее ожидалось, что «Союз МС-16» может стать первым пилотируемым кораблём, совершившим полёт к МКС по сверхкороткой двухвитковой схеме. При использовании этой схемы полёта, которая уже применяется для грузовых кораблей серии «Прогресс», корабль достигает орбитальной станции за три часа.

Напомним, запуск космического корабля «Союз МС-16» запланирован на апрель 2020 года. Планируется, что этот корабль доставит на МКС космонавтов Роскосомса Николая Тихонова и Андрея Бабкина, а также астронавта американского аэрокосмического агентства NASA Кристофера Кессиди.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в декабре 2018 года генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что пилотируемые полёты к МКС по трёхчасовой схеме будут начаты в 2020 году.

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