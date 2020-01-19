Вашингтон, , 09:01 — REGNUM Члены 61-ой долговременной экспедиции Международной космической станции проведут два выхода в открытый космос перед возвращением на Землю в феврале. Об этом сообщает пресс-служба американского аэрокосмического агентства NASA.

Первый из выходов в открытый космос назначен на 20 января, астронавты Джессика Меир и Кристина Кох продолжат работы по замене аккумуляторов на внешней стороне орбитальной станции.

На 25 января назначен парный выход астронавта NASA Эндрю Моргана и астронавта Европейского космического агентства Луки Пармитано. Планируется, что они завершат ремонт магнитного альфа-спектрометра AMS, начатый в 2019 году.

Экспедиция МКС-61 завершится 6 февраля, когда космонавт Роскосмоса Александр Скворцов, астронавт Кристина Кох и Лука Пармитано покинут орбитальную станцию на борту корабля «Союз МС-13».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 6 декабря 2019 года после выхода в открытый космос для ремонта магнитного альфа-спектрометра AMS астронавт ЕКА Лука Пармитано обнаружил повреждение скафандра.

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