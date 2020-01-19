Москва, , 08:54 — REGNUM Холдинг «Росэлектроника» (входит в Ростех) поставил Росгвардии первую партия автомобилей связи, оснащённых беспилотными летательными аппаратами. 18 января об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя холдинга «Росэлектроника».

Автомобили разработаны на транспортной базе фургона Ford Transit. Разработчикам впервые удалось разместить на подвижной базе телекоммуникационное оборудование, которое раньше использовалось только в стационарных условиях. Отмечается, что используемое в аппаратной оборудование на 90% состоит из комплектующих российского производства.

Ещё одной характерной особенностью новых автомобилей связи стала система видеонаблюдения, обеспечивающая полный круговой обзор. Также автомобили оснащены профессиональными квадрокоптерами, которые могут использоваться для наблюдения с воздуха.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в марте 2017 года заместитель главнокомандующего войсками генерал-лейтенант Олег Борукаев рассказал, что подразделения Росгвардии, отвечающие за охрану общественного порядка, будут оснащены беспилотными летательными аппаратами.