Редмонд, США, , 07:35 — REGNUM Американская компания Microsoft выделит $1 млрд на постепенное сокращение объёмов выбросов углерода до 2030 года. Об этом сообщает пресс-служба Microsoft.

Президент Microsoft Брэд Смит рассказал о планах компании по борьбе с выбросами углерода на мероприятии в Редмонде. Он заявил, что к 2030 году компания намерена добиться нулевых выбросов углерода, а к 2050 — удалить из окружающей среды весь углерод, выброшенный компанией со дня её основания в 1975 году.

«Microsoft потребуется приложить усилия, чтобы добиться нулевых выбросов углерода к 2030 году. Но мы считаем, что это правильная цель… Пришло время приступить к работе», — подытожили в Microsoft.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в мае 2019 года южнокорейская компания LG Electronics взяла на себя обязательства по сокращению объёма выбросов углерода при производстве на 50% к 2030 году.

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