Сиань, Китай, , 01:37 — REGNUM Семейство разработанных в Китае турбовинтовых пассажирских самолетов Xian МА60 «Новая лодка 60» пополнится третьим представителем MA700 в 2020 году, сообщает агентство Синьхуа.

Проект MA700 уже вошел в стадию финальной сборки. Работы по сборке самолета как для первого полета, так и для статических испытаний уже идут полным ходом, сообщили в государственной Авиационной промышленной корпорации Китая (AVIC).

Первый самолет MA700 должен сойти с производственной линии в середине 2020 года, а первый полет намечен позже в течение года.

Отметим, что Xian МА60 «Новая лодка 60» представляет из себя семейство региональных авиалайнеров, производимых корпорацией XAC Commercial Aircraft Co., Ltd. в городе Сиане, столице провинции Сычуань на юго-западе КНР при AVIC.

MA700 станет третьим представителем в семействе после MA60 и MA600. Он представляет из себя усовершенствованную версию самолета с больше скоростью и гибкой адаптивностью.

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