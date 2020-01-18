Нью-Дели, , 15:36 — REGNUM Испытательный запуск индийского космического корабля «Гаганьян» будет произведён с антропоморфным роботом на борту, заявил посол РФ в Индии Николай Кудашев. Об этом сообщает ТАСС.

Кудашев рассказал, что Индийская организация космических исследований (ISRO) разрабатывает робота для космических полётов с учётом российского опыта, накопленного при создании робота «Фёдора». Он добавил, что индийский робот станет «в определенной степени родственником» российского «Фёдора». Присутствие робота на борту во время испытательного запуска поможет индийским специалистам испытать системы жизнеобеспечения разрабатываемого корабля.

Напомним, российский антропоморфный робот «Фёдор» был доставлен на Международную космическую станцию в августе 2019 года. После проведения ряда экспериментов на борту МКС робот был возвращён на Землю.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в январе глава ISRO Кайласавадиву Сиван заявил, что первый запуск индийского космического корабля «Гаганьян» запланирован на декабрь 2020 года. Этот запуск будет проходить в автоматическом режиме. Первый пилотируемый запуск запланирован на конец 2021 года.

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