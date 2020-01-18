Вашингтон, , 15:22 — REGNUM Испытание системы экстренной эвакуации пилотируемой капсулы космического корабля Crew Dragon перенесено на 19 января. Об этом сообщает пресс-служба американского аэрокосмического агентства NASA.

Специалисты NASA и компании-разработчика корабля SpaceX приняли решение о переносе испытания в связи с неблагоприятными погодными условиями на стартовом комплексе на мысе Канаверал (штат Флорида, США). Ранее испытание было назначено на 18 января.

«Для завтрашней попытки запуска метеорологи из 45-го космического крыла ВВС США прогнозируют 60% вероятности благоприятной погоды к открытию окна с 40% вероятностью к концу окна», — отметили в NASA.

Предстоящее испытание является ключевым перед первым пилотируемым запуском корабля Crew Dragon. Проверка экстренного отделения пилотируемой капсулы от ракеты-носителя должна подтвердить безопасность экипажа в случае возникновения нештатной ситуации через несколько секунд после запуска.

Напомним, компания SpaceX разрабатывает пилотируемый космический корабль Crew Dragon по контракту NASA. В американском агентстве рассчитывают начать использовать этот корабль для доставки астронавтов на Международную космическую станцию в 2020 году.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в декабре 2019 года компания SpaceX провела завершающее испытание модернизированной парашютной системы корабля Crew Dragon. Тормозная парашютная система была модифицирована после неудачного испытания в апреле 2019 года.

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