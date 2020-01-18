Пекин, , 14:44 — REGNUM Представитель китайской компании Huawei Ян Чаобин заявил, что в конце 2020 или начале 2021 года на рынке появятся смартфоны с поддержкой мобильной связи пятого поколения (5G) стоимостью около 1000 юаней ($146). Об этом сообщает CNMO.

Ян Чаобин, курирующий продукты линейки Huawei 5G, рассказал, что массовое использование технологий связи 5G начнётся уже в 2020 году. Этому будет способствовать рост количества базовых станций, а также снижение стоимости устройств с поддержкой этого типа связи.

Представитель Huawei отметил, что в 2020 году компания предложит несколько моделей смартфонов с поддержкой 5G стоимостью 2000−3000 юаней ($292−437). А к концу когда или в начале 2021 года появятся первые 5G-смартфоны дешевле 1000 юаней ($146).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в январе президент американской компании Qualcomm Криштиану Амон на выставке CES 2020 в Лас-Вегасе рассказал, что внедрение технологий 5G происходит быстрее, чем распространялась связь предыдущего поколения 4G-LTE. Он заявил, что количество подключенных к сетям 5G устройств превысит отметку в 1 млрд в 2023 году.

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