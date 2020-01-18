Вашингтон, , 14:36 — REGNUM Американская компания Facebook распустила команду, которая работала над встраиванием рекламы в мессенджер WhatsApp. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники в отрасли.

Ранее компания Facebook планировала интегрировать рекламные объявления в раздел мессенджера «Статус». Из-за несогласия с такой политикой монетизации в мае 2018 года компанию Facebook покинул сооснователь WhatsApp Ян Кум.

По данным издания, в Facebook отказались от интеграции рекламы в приложение. Вместо этого в Facebook планируют получать доход от WhatsApp за счёт введения новых функций для корпоративных клиентов.

Напомним, разработавшая мессенджер WhatsApp компания WhatsApp Inc. была выкуплена Facebook в 2014 году. Сумма сделки составила около $22 млрд.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, к концу 2019 года приложение WhatsApp было загружено на мобильные устройства более 4,3 млрд раз.