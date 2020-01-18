Вашингтон, , 13:26 — REGNUM Американская компания Sierra Nevada Corporation назначила первый испытательный полёт разрабатываемого грузового космического корабля Dream Chaser на 2021 год. Об этом сообщает Space.com.

О ходе разработки многоразового грузового корабля рассказал бывший астронавт американского аэрокосмического агентства NASA Стивен Линдси, который сейчас работает в Sierra Nevada. Он заявил, что первый корабль Dream Chaser будет построен к концу 2020 года.

Для первого испытательного запуска в Sierra Nevada планируют использовать ракету-носитель Vulcan, которую разрабатывает компания United Launch Alliance. Линдси отметил, что если эта ракета-носитель не будет готова к 2021 году, то запуск корабля Dream Chaser будет произведён с другой ракетой United Launch Alliance — Atlas V.

Первые запуски Dream Chaser будут произведены в интересах NASA. Американское агентство заключило с компанией Sierra Nevada контракт на шесть грузовых рейсов Dream Chaser к Международной космической станции к 2024 году. В случае успеха корабль компании Sierra Nevada пополнит парк грузовых кораблей, осуществляющих снабжение МКС. В настоящее время грузы на орбитальную станцию доставляются российскими кораблями «Прогресс», американскими Cygnus и Cargo Drago, а также японским кораблём HTV.

Отметим, первоначально Sierra Nevada планировала разработку Dream Chaser как пилотируемого корабля, однако не смогла получить контракт NASA, который достался компаниям Boeing и SpaceX. Dream Chaser отличается от кораблей этих компаний горизонтальной (самолётной) системой посадки.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в августе 2017 года прошли первые удачные испытания системы посадки корабля Dream Chaser.

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