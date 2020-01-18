Москва, , 13:04 — REGNUM Специалисты холдинга «Росэлектроника» (входит в Ростех) разработали систему мониторинга космического излучения, которая позволит точно прогнозировать время выхода из строя электронных блоков космических аппаратов. Об этом сообщает пресс-служба Ростеха.

Космические аппараты, включая находящиеся на околоземной орбите, подвергаются воздействию ионизирующего излучения. Оно оказывает негативное воздействие на электронную аппаратуру космических аппаратов, приводя к их выходу из строя.

Новая система мониторинга ионизирующего излучения, разработанная специалистами холдинга «Росэлектроника» совместно с сотрудниками Производственно-технологического центра «УралАлмазИнвест», работает на базе алмазных детекторов. Радиационная стойкость этих детекторов в несколько раз выше, чем у детекторов предыдущего поколения из кремния.

«Новая техника предназначена для установки на космических аппаратах серии «ГЛОНАСС», перспективных пилотируемых транспортных кораблях, а также специализированных космических аппаратах двойного назначения», — рассказал исполнительный директор Ростеха Олег Евтушенко.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, к концу 2019 года на околоземной орбите находилось 92 российских спутника гражданского назначения.

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