Вашингтон, , 12:11 — REGNUM Компания Microsoft добавила возможность построения графиков математических функций в приложении «Калькулятор» в тестовой версии операционной системы Windows 10. Об этом сообщается в блоге Microsoft.

В Microsoft считают, что новая функция, позволяющая создавать и анализировать графики функций, поможет школьникам при изучении курса математики. Графический режим для приложения «Калькулятор» уже доступен тестировщикам операционной системы в рамках программы Windows Insider.

Новая функция будет добавлена на все компьютеры под управлением Windows 10 до августа 2020 года. В Microsoft также обещают добавить ряд функций для школьников в другие приложения, включая OneNote, Word и PowerPoint Desktop.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 14 декабря компания Microsoft прекратила поддержку операционной системы Windows 7. Компьютеры под управлением этой версии операционной системы продолжат работать в прежнем режиме, однако сама Microsoft прекратит выпускать обновления безопасности, а другие компании со временем перестанут оптимизировать под эту версию программное обеспечение.

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