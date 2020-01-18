Менло-Парк, США, , 10:59 — REGNUM Компания Google добавила в интернет-браузер Chorme функцию по управлению воспроизводимыми видео и аудио во всех открытых вкладках. Об этом сообщается в блоге Google.

В новой версии браузера, которая уже доступна для устройств под управлением операционных систем Windows, Mac и Linux, добавлен блок управления медиа. При нажатии на новый значок в правом верхнем углу пользователь может приостановить воспроизведение аудио или видео в любой из открытых вкладок браузера.

«Новый медиа-концентратор поможет вам повысить производительность, перенеся все мультимедийные уведомления в одно место и позволив управлять воспроизведением аудио и видео без необходимости перемещаться по вкладкам», — отметили в Google.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в январе 2020 года в Google заявили, что продолжат оптимизировать браузер Chrome под операционную систему Windows 7 до июля 2021 года.

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