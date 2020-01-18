Вашингтон, , 10:56 — REGNUM Американское аэрокосмическое агентство NASA выберет название для марсохода миссии «Марс-2020» из списка, составленного школьниками и студентами. Об этом сообщает Space.com.

Конкурс по выбору названия для нового марсохода был объявлен в июне 2019 года. Учащиеся американских образовательных учреждений подали более 28 тысяч предложений, после чего этот список был сокращён до 155 вариантов.

Следующий отбор позволит сократить количество предложенных вариантов до 9, после чего победитель будет определён специальной судейской коллегией.

Представитель NASA Лори Глэйз отметила, что названия трёх предыдущих марсоходов американского космического агентства — Spirit («Дух»), Opportunity («Возможность») и Curiosity («Любопытство») — также были предложены учащимися.

«Этот конкурс — отличный способ привлечь следующее поколение и поощрить карьеру во всех областях STEM [наука, технология, инженерия и математика]», — добавила Глэйз.

Напомним, запуск миссии NASA «Марс-2020» запланирован на июль 2020 года. Также на это пусковое окно назначен старт миссии «ЭкзоМарс-2020», реализуемой Роскосмосом и Европейским космическим агентством. Планируется, что запущенные летом космические аппараты прибудут на Марс в начале 2021 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в декабре 2019 года в NASA рассказали, что марсоход миссии «Марс-2020» совершит посадку в кратере Джезеро. Одной из целей миссии является определение возможности существования в прошлом жизни на Марсе.

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