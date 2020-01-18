Мумбаи, Индия, , 09:02 — REGNUM Власти индийского штата Махараштра решили отказаться от реализации проекта сверхскоростной магистрали Hyperloop. Об этом сегодня, 18 января, сообщил заместитель главного министра штата Аджит Павар.

По словам Павара, у властей штата нет возможности заниматься экспериментами с Hyperloop. Внимание будет сконцентрировано на других видах транспорта. При этом чиновник допустил, что в случае, если Hyperloop заработает где-нибудь за рубежом и покажет свою эффективность, в Индии его внедрят.

«В то же время, если эта технология будет развиваться дальше с успешными испытаниями за рубежом, мы можем подумать об этом», — сказал представитель штата Махараштра.

Напомним, что Hyperloop — это проект высокоскоростного транспорта, придуманный американским бизнесменом Илоном Маском в 2012 году. Суть идеи в том, чтобы построить трубопровод над поверхностью земли и создать в нем чрезвычайно разряженный воздух. По этим трубам запустить капсулы с пассажирами и грузами через малый интервал времени. Скорость капсул, по заверениям Маска, может достигать 1220 километров в час. При этом такая капсула не касалась бы стенок трубы из-за эффекта воздушной подушки.

В Индии заинтересовались этим проектом в 2018 году. Планировалось, что первая линия Hyperloop соединит столицу штата Махараштра город Мумбаи и Пуну, второй по величине город региона. Длина линии — 136 километров.