Тайбэй, , 09:09 — REGNUM Производитель электроники из Тайваня Foxconn и автомобилестроительная компания Fiat Chrysler Automobiles создадут в Китае совместное предприятие по разработке и производству электромобилей. Об этом сообщает Nikkei Asian Review.

По данным издания, переговоры о создании совместного предприятия Foxconn и Fiat Chrysler продолжались в течение семи или восьми месяцев. Планируется, что Fiat Chrysler будет отвечать за производство электромобилей, а подразделения Foxconn — за разработку программного и аппаратного обеспечения для автомобильных компьютерных систем. Предприятие будет построено в Китае, первоначально производство будет ориентироваться только на внутренний китайский рынок.

Отметим, развитие технологий автономного вождения и электромобилей стимулировали расширение сотрудничества автопроизводителей и технологических компаний. Например, на прошедшей в январе выставке CES 2020 свои решения для беспилотных автомобилей представила японская корпорация Sony и американская компания Qualcomm.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в январе на выставке CES 2020 компании Fiat Chrysler и AutoX представили совместный проект по запуску службы беспилотного такси в Китае.

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