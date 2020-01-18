Амстердам, , 09:03 — REGNUM Китайская компания Huawei сможет разрабатывать сервисы для смартфонов с использованием программного обеспечения и навигационных систем голландской компании TomTom. Об этом сообщает Reuters.

Базирующаяся в Амстердаме компания TomTom специализируется на навигационных системах и разработке соответствующего программного обеспечения. Ранее компания также занималась производством GPS-навигаторов для автомобилей, однако TomTom отказалась от этого направления, чтобы сосредоточиться на программном обеспечении.

Представитель TomTom Ремко Меерстра рассказал, что некоторое время назад компания подписала соглашение с китайским производителем Huawei. Теперь китайская компания сможет использовать цифровые карты, навигационные данные (например, информацию о загруженности автомобильных дорог), а также программное обеспечение TomTom для разработки собственных мобильных сервисов. Условия сделки Huawei и TomTom не разглашаются.

Напомним, в 2019 году Huawei активизировала разработку собственной инфраструктуры мобильных приложений из-за запрета на сотрудничество с американскими компаниями, установленного правительством США. В частности, Huawei лишилась доступа к сервисам американской компании Google, включая навигационный сервис Google Maps.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в декабре 2019 года исполнительный директор Huawei по потребительскому бизнесу Ричард Ю рассказал, что на новом флагманском смартфоне P40, продажи которого начнутся в марте 2020 года, по умолчанию будет установлен сервис мобильных приложений Huawei Mobile Services.