Мумбаи, Индия, , 08:36 — REGNUM Реализация проекта поезда скоростной системы Hyperloop остановлена правительством индийского штата Махараштра. Об этом 18 января сообщает газета The Indian Express.

«Проект Hyperloop не реализован нигде в мире. Пусть его сначала где-то реализуют, чтобы было построено хотя бы 10 км. Когда это будет успешным, тогда мы будем рассматривать его реализацию в нашем штате», — приводит газета слова заместителя главного министра Махараштры Аджита Павара.

Реализовать проект Hyperloop стоимостью $10 млрд планировала предыдущая администрация штата. Он должен был сократить время поездки между двумя крупнейшими городами штата Мумбаи и Пуной с трех-четырех часов до 35 минут.

Предполагалось, что Индия станет первой страной мира, реализовавшей проект Hyperloop.

Как сообщало ИА REGNUM, Hyperloop — это проект вакуумного поезда, который был предложен в 2013 году Илоном Маском (глава компании Tesla). Hyperloop был задуман как расположенный на опорах надземный трубопровод. Вагоны поезда внутри этого трубопровода должны разгоняться до 1 220 км/ч.

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