Шанхай, Китай, , 08:03 — REGNUM Американская компания Tesla создаст в Китае центр для разработки дизайна электромобилей. Об этом сообщает Reuters.

Объявление о наборе сотрудников для нового центра было опубликовано на официальной странице Tesla в популярной китайской платформе WeChat.

«Генеральный директор Tesla Илон Маск предложил создать центр дизайна и исследований, чтобы электромобили не только производились, но и разрабатывались в Китае», — отметили в Tesla.

Набор сотрудников открыт до 1 февраля, однако сроки начала работы центра дизайна не указываются.

Напомним, в 2019 году Tesla запустила завод в Шанхае, ставший первой площадкой компании по производству электромобилей за пределами США. Планируется, что мощность этого завода будет доведена до 250 тысяч электромобилей в год.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в январе генеральный директор Tesla Илон Маск заявил, что после запуска производства электромобилей Model 3 на заводе в Шанхае также будет начата сборка кроссоверов Model Y.

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