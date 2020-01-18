Москва, , 07:34 — REGNUM Специалисты космодрома Восточный и ракетно-космического центра «Прогресс» завершили сбоку пакета ракеты-носителя «Союз-2.1б» 17 января, сообщает пресс-служба Роскосмоса.

После сборки первой и второй ступени ракета-носитель была переведена в режим хранения до начала пусковой компании. Параллельно специалисты начали транспортировку в монтажно-испытательный корпус второй ракеты «Союз-2.1б».

Отмечается, что в рамках подготовки к пусковой компании 2020 года в декабре 2019 года на Восточный были доставлены блоки трёх ракет-носителей «Союз-2.1б». Также на космодроме в режиме хранения находятся ещё две ракеты-носителя: «Союз-2.1а» и «Союз-2.1б».

Напомним, сборка ракеты-носителя ракеты-носителя «Союз-2.1б» на Восточном была начата 10 января. Эта ракета-носитель будет использоваться для коммерческого запуска спутников британской компании OneWeb. Запуски ракет-носителей серии «Союз» со спутниками OneWeb будут производиться с российских космодромов Байконур и Восточный, а также с космодрома Куру во французской Гвиане.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 16 декабря 2019 года генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что на 2020 год запланировано 20 запусков ракет-носителей серии «Союз».

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