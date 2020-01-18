Вашингтон, , 08:04 — REGNUM Американская компания Real Graphene в ближайшее время преступит к массовому коммерческому производству графеновых аккумуляторов, 17 января сообщает издание Digital Trends.

Главным преимуществом нового типа батарей перед литиевыми является меньше время зарядки и большее количество циклов заряда — до 1500 вместо 500. Также графеновые аккумуляторы считаются более безопасными.

Как сообщало ИА REGNUM, американским ученым удалось превратить углекислый газ в твердый материал для последующего использования в разработке нового аккумулятора. Новые материалы позволят добиться энергоемкости батарей, в семь раз превосходящей емкость литий-ионными аккумуляторов.

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