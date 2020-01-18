Вашингтон, , 04:41 — REGNUM Проверка системы аварийного спасения пилотируемого корабля Crew Dragon пройдёт 18 января, сообщили в Национальном управлении США по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА).

Корабль будет выведен ракетой-носителем Falcon 9 компании SpaceX, которая стартует с мыса Канаверал. Тестовый запуск пройдет без пилотирования. После отделения от ракеты на корабле будут запущены резервные двигатели SuperDraco, а затем парашюты для приводнения в Атлантическом океане.

Отмечается, что успешного завершения всех испытаний США получат собственный корабль для полетов астронавтов на орбиту.

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