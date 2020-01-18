Вашингтон, , 04:13 — REGNUM Восстановление позиций, утраченных США в области разработки гиперзвукового оружия, потребует годы работы. Об этом 17 января заявил заместитель председателя Объединенного комитета начальников штабов ВС США генерал Джон Хайтен в ходе выступления в Центре международных стратегических исследований в Вашингтоне.

Хайтен отметил, что США были лидерами в данной области десять лет назад, но затем начали терпеть неудачи и отказались от программ по разработке гиперзвукового оружия. Он призвал поскорее вернуться к развитию этой сферы вооружений.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 января заместитель министра обороны США по закупкам и тыловому обеспечению Эллен Лорд объявила, что разработка гиперзвуковых вооружений и средств защиты от беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) будет ускорена.

Пентагон заключил с концерном Lockheed Martin контракт на создание гиперзвукового оружия стоимостью $31,9 млн.

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