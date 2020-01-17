Пекин, , 20:27 — REGNUM Китайский производитель Xiaomi превратит свой суббренд Poco в новую компанию. Об этом 17 января сообщил портал TechCrunch.

«Мы считаем, что сейчас самое время позволить Poco работать самостоятельно», — заявил исполнительный директор подразделения Джаи Мани. Он также добавил, что Pocophone F1 остаётся лидером в своей категории смартфонов «даже в 2020 году».

Напомним, компания Xiaomi запустила бренд Poco в 2018 году, как отмечали аналитики — для того, чтобы конкурировать с высококлассными устройствами от Samsung, OnePlus и других производителей. При этом стоит отметить, что Pocophone F1 является пока что единственным смартфоном в его линейке.

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