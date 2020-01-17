Санта-Клара, США, , 19:12 — REGNUM Компания Nvidia выпустила обновление драйвера GeForce 442.01, которое решило проблемы в играх Call of Duty: Modern Warfare и «Ведьмак 3: Дикая Охота». Об этом 17 января сообщил портал DSOGaming.

Таким образом, всем геймерам, которые столкнулись с неправильной работой этих игр, стоит обновить драйвера. Отмечается, что также была решена ошибка при использовании Nvidia SLI в сочетании с технологией G-Sync.

Напомним, в Call of Duty: Modern Warfare наблюдались проблемы с совместным использованием программы для видеостриминга StreamLabs OBS. Что касается «Ведьмака 3», то сбой происходил в одной из сцен дополнения «Кровь и вино».

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