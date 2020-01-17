Вашингтон, , 14:45 — REGNUM Американская компания Tesla Motors представила эскиз нового электрокара в китайском стиле. Дизайн-скетч авто опубликовала пресс-служба марки.

Дизайн-скетч нового электрокара Tesla

Неизвестная ранее модель бренда на изображении, по предварительной информации, является компактным электрическим хэтчбеком, который будет выпускаться в Китае. Этот автомобиль должен стать глобальной моделью бренда.

Вероятно, что модель на эскизе будет создаваться в проектно-исследовательском центре, который Илон Маск намерен построить в КНР.

Изображение, попавшее в сеть, показывает, как могла бы выглядеть модель Tesla в «китайском стиле». Передняя часть автомобиля на эскизе выполнена в духе будущего электрокроссовера Model Y, однако выглядит она значительно компактнее.

Напомним, в прошедшем году Tesla завершила строительство на юге Китая нового завода под названием «Гигафабрика 3». Предприятие рассчитано на производство крупных партий нового электрохэтчбека.

Напомним также, что компания Tesla за прошедший год поставила 367,5 тысячи автомобилей с электромотором. Это на 50% больше результата предыдущего года.

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