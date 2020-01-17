Вашингтон, , 14:22 — REGNUM Мастера из американского ателье Arkonik завершили работу над пляжным багги, созданным на основе Land Rover Defender. Об этом 17 января сообщается на сайте Car.ru.

Автомобиль был создан по спецзаказу клиента из штата Флориды. Теперь автомобиль готов передвигаться даже по глубокому песку. Создатели машины дали ей название Reef D90.

Автопроизводители модернизировали ходовую часть автомобиля, придали его кузову голубой оттенок с некоторыми серебряными акцентами, установили оптику на светодиодах и увеличили пространство в салоне.

Кроме того, тюнеры «обули» Reef D90 в шины BFGoodrich All Terrain T/A KO2, а внутри салона разместили новую мультимедийную систему с дисплеем размером 15 дюймов.

Напомним, в прошлом году компания Jaguar Land Rover в России реализовала 10 401 машину. Это на 16% меньше результата 2018 года. Причём продажи внедорожника Land Rover составили 8663 единицы, а реализация Jaguar — 1738 штук.

Читайте также: Тюнеры доработали внедорожник Land Rover Defender — видео