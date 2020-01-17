Берлин, , 14:05 — REGNUM Немецкий автопроизводитель Volkswagen представит рестайлинговую модель Golf GTI в марте 2020 года на автомобильном салоне в Женеве. Об этом сообщается на сайте Autocar.

Под капотом Golf GTI будет установлен модернизированный двухлитровый турбированный мотор от базовой модели мощностью 242 или 287 «лошадей» в зависимости от комплектации. Агрегатироваться двигатель будет с 6-скоростным «автоматом» либо с 7-ступенчатой коробкой передач с двойным сцеплением.

Обновлённый Golf GTI имеет более крупный капот, доработанную оптику и иную решётку радиатора. Кроме того, автопроизводитель оснастил машину спортивной выхлопной системой, красными тормозными суппортами и большими воздухозаборниками. Построена новинка на платформе MQB.

Производится автомобиль будет на автозаводе в Вольфсбурге.

Напомним, уже в текущем году на заводе «Группы ГАЗ» в Нижнем Новгороде стартует производство нового недорогого кроссовера, который на других региональных автомобильных рынках продаётся под названиями Tarek и Tharu.

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